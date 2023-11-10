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Али Окапов поделился семейным видео с отдыха в Таиланде

Али Окапов поделился семейным видео с отдыха в Таиланде Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов после скандала с вручением ему ордена "Курмет", которым его наградили 25 октября 2023 года, уехал с семьей на пляжный отдых в Таиланд, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram 9 ноября 2023 года артист разместил видео, где он с ребенком сидит на берегу.

Он отметил, что сын растет очень быстро.

"С одной стороны, мечтаем быстрее гулять и говорить, с другой – не пропускаем такое сладкое время".Али Окапов

В августе 2020 года Али Окапов женился на коллеге по цеху – его избранницей стала участница группы "Асыл" Акерке Буркитбай.

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Али Окапов устроил семейную фотосессию

27 марта 2023 года Окапов впервые вышел в свет с сыном. Тогда старший сын Розы Рымбаевой устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения первенца.

Уже в сентябре 2023 года певец впервые показал публике фотографии сына.

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Окапов Али Казахстан Таиланд
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