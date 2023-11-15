Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Али Окапов возвращается домой из отпуска физически и морально окрепшим

Али Окапов возвращается домой из отпуска физически и морально окрепшим Фото: Instagram.com/aliokapov/
Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов поделился в соцсетях информацией о том, как прошел его семейный отпуск, в который он отправился сразу после скандала с вручением ему ордена "Курмет", сообщает Zakon.kz.

Сын Розы Рымбаевой написал в Instagram, что в отпуске он немного отошел морально, отдохнул, почти выздоровел и даже набрал пару килограмм.

"В общем спасибо @akerkeburkitbay и @rozarymbaeva за то, что в самый трудный момент бросили всю работу и увезли меня на отдых, вылечили морально и физически. А теперь пора возвращаться домой. Творить, расти, худеть и работать. соскучился по дому", – отметил певец.


Ранее сообщалось, что Али Окапов уехал отдыхать с семьей в Таиланд. Он делился с поклонниками семейными фотографиями с сыном, женой и мамой, Розой Рымбаевой. Поклонники певца поддержали его на фоне прошедшего скандала с вручением ему ордена "Курмет".

Читайте также

Солист "Ирина Кайратовна" удивился "загнивающей" Европе
Солист "Ирина Кайратовна" удивился "загнивающей" Европе
Катя Лель объяснила смысл фразы "Джага-джага"
"Мой мармеладный" Кати Лель взорвал западный TikTok
Дима Билан похвастался новой квартирой с видом на Кремль
Дима Билан похвастался новой квартирой с видом на Кремль
Елена Вебер
Окапов Али Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления