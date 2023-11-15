Али Окапов возвращается домой из отпуска физически и морально окрепшим

Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов поделился в соцсетях информацией о том, как прошел его семейный отпуск, в который он отправился сразу после скандала с вручением ему ордена "Курмет", сообщает Zakon.kz.

Сын Розы Рымбаевой написал в Instagram, что в отпуске он немного отошел морально, отдохнул, почти выздоровел и даже набрал пару килограмм.

"В общем спасибо @akerkeburkitbay и @rozarymbaeva за то, что в самый трудный момент бросили всю работу и увезли меня на отдых, вылечили морально и физически. А теперь пора возвращаться домой. Творить, расти, худеть и работать. соскучился по дому", – отметил певец.





Ранее сообщалось, что Али Окапов уехал отдыхать с семьей в Таиланд. Он делился с поклонниками семейными фотографиями с сыном, женой и мамой, Розой Рымбаевой. Поклонники певца поддержали его на фоне прошедшего скандала с вручением ему ордена "Курмет".