Тина Канделаки намекнула, что стала многодетной мамой

10 ноября 2023 года российской телеведущей Тине Канделаки исполнилось 48 лет. Об этом общественный деятель сообщила на странице в Instagram, опубликовав торжественный пост, сопроводив его текстом про ушедший год, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других людей.

"Всем, кто был со мной в моем личном календарном году, я желаю идти так же вместе вперед. Но и тем, кто в отношениях со мной не сумел пройти дальше и автоматически откатился назад, хочу сказать – большое спасибо". Тина Канделаки

Но самым интересным является то, что в своем праздничном посте она впервые подтвердила, что недавно в ее семье произошло пополнение.

О радостном событии различные СМИ писали еще в начале 2023 года. Однако до настоящего времени теледива и ее муж Василий Бровко хранили молчание.

"С днем рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим все сказано". Тина Канделаки

У Канделаки двое взрослых детей – 23-летняя дочь Мелания и 22-летний сын Лео (Леонтий). Они родились в первом браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. В 2015 году Канделаки вышла замуж за Василия Бровко.

В 2021 году, как пишет РБК, ведущая допустила, что может прибегнуть к услугам суррогатной матери.