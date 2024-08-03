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Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом

Канделаки ответила на вопрос, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 06:02 Фото: instagram/tina_kandelaki
Российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки активно отвечает на вопросы подписчиков в своем Instagram. Один из фолловеров задал ей "некорректный" вопрос и она на него ответила, передает Zakon.kz.

Один из вопросов прозвучал так: какой период в своей карьере медийная персона считает самым лучшим?

"Скажу честно – вопрос не очень корректный. Оценивать профессиональный путь как что-то плохое или хорошее неправильно. Любое действие – это опыт, который важен для вас. Я не считаю, что у меня в карьере есть самый успешный период. Каждый по-своему уникален". Российская ведущая и продюсер Тина Канделаки

Звезда пояснила, что ее самый удачный проект, как у ведущей – "Умнее всех" на телеканале "Пятница". Но как продюсер она только развивается.

"Впереди меня ждут шикарные проекты. "Волшебник Изумрудного города", "Беляковы в отпуске", "Звезды в Сибири" – это только то, что вы в скором времени увидите в кинопрокате. "Зять", "Шале", "Братья" и многое другое – это все, к чему я имею отношение. У каждого времени есть свои плюсы", – пояснила Тина Канделаки.

Ведущая и продюсер добавила, что сейчас она принимает вызов, которого не было никогда и считает себя счастливым человеком, потому что стремится только вперед.

Ранее сообщалось, что немецкая рок-группа Rammstein опубликовала атмосферные фото с очередных гастролей на родине. В данный момент музыканты находятся в городе Гельзенкирхен.

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