Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой, так как не знал условия контракта

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, решил оспорить брачный договор с моделью Оксаной Самойловой, сообщает Zakon.kz.

Его адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с изданием "СтарХит", что артист подписывал договор в 2020 году – после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу. По мнению правозащитника, в тот период рэпер находится в уязвимом состоянии. Также он отметил, что Джиган узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

Жорин уточнил, что совокупность обстоятельств, при которых был подписан договор, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов.





"Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история", – заявил адвокат.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: Ариела, 10-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид. На первое судебное заседание по делу о разводе Джиган не явился, запросив три месяца на примирение сторон. Ранее супруги заключили брачный договор, согласно которому имущество подлежит разделу.

