#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Культура и шоу-бизнес

Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой, так как не знал условия контракта

Джиган решил оспорить брачный контракт, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 19:33 Фото: Instagram/iamgeegun
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, решил оспорить брачный договор с моделью Оксаной Самойловой, сообщает Zakon.kz.

Его адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с изданием "СтарХит", что артист подписывал договор в 2020 году – после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу. По мнению правозащитника, в тот период рэпер находится в уязвимом состоянии. Также он отметил, что Джиган узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

Жорин уточнил, что совокупность обстоятельств, при которых был подписан договор, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов.


"Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история", – заявил адвокат.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: Ариела, 10-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид. На первое судебное заседание по делу о разводе Джиган не явился, запросив три месяца на примирение сторон. Ранее супруги заключили брачный договор, согласно которому имущество подлежит разделу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Нет лимита на детей: Оксана Самойлова и Джиган планируют пятую дочку
01:52, 11 апреля 2025
Нет лимита на детей: Оксана Самойлова и Джиган планируют пятую дочку
"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана
12:32, 11 ноября 2023
"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана
Джиган опубликовал "совместное" фото с Самойловой
14:35, 06 апреля 2023
Джиган опубликовал "совместное" фото с Самойловой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: