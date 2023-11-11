Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"

Певица Алла Пугачева через социальные сети обратилась к людям, которые, по ее мнению, тратят силы и средства на попытки ее уничтожить, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она назвала своих оппонентов "недоличностями" и объяснила, кого на самом деле назвала ранее холопами.

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью". Алла Пугачева

Она уверена, что поклонники ее не предадут и поймут ее посыл.

"Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст! Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат", – заявила артистка.

Не понравилось ей и то, что в СМИ обсуждают финансовое положение поп-звезды.

"Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли? Да и не в деньгах счастье. Свобода – это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше!" Алла Пугачева

В конце заявила, что о ней еще услышат.

"Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы еще обо мне услышите!" Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо", – резюмировала Пугачева.





Ранее сообщалось, что Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября 2023 года. Отмечается, что она приехала без мужа и детей. Отметим, что вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным они проживают в Израиле уже более полутора лет.