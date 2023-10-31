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Алла Пугачёва прервала молчание

Алла Пугачёва Фото: Instagram/alla_orfey
Российская эстрадная певица Алла Пугачёва редко радует поклонников публикациями в социальных сетях. Однако 31 октября 2023 года актриса поделилась семейными снимками, сообщает Zakon.kz.

Фотографии Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

"Живем дальше", – кратко подписана публикация, комментарии к которой отключены.

На кадрах изображены ее дети Елизавета и Гарри, а также супруг Максим Галкин.

Примечательно, что Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми переехали в Израиль уже больше года назад.

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В октябре 2023 года юморист Галкин записал видеообращение к фанатам и поделился подробностями переезда.

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Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль

Тогда он заявил, что несмотря на обострение ситуации между Израилем и Палестиной, не собирается покидать страну.

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