Алла Пугачёва прервала молчание

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва редко радует поклонников публикациями в социальных сетях. Однако 31 октября 2023 года актриса поделилась семейными снимками, сообщает Zakon.kz.

Фотографии Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

"Живем дальше", – кратко подписана публикация, комментарии к которой отключены.

На кадрах изображены ее дети Елизавета и Гарри, а также супруг Максим Галкин.

Примечательно, что Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми переехали в Израиль уже больше года назад.

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В октябре 2023 года юморист Галкин записал видеообращение к фанатам и поделился подробностями переезда.

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Тогда он заявил, что несмотря на обострение ситуации между Израилем и Палестиной, не собирается покидать страну.