Алла Пугачёва прервала молчание
Фото: Instagram/alla_orfey
Российская эстрадная певица Алла Пугачёва редко радует поклонников публикациями в социальных сетях. Однако 31 октября 2023 года актриса поделилась семейными снимками, сообщает Zakon.kz.
Фотографии Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
"Живем дальше", – кратко подписана публикация, комментарии к которой отключены.
На кадрах изображены ее дети Елизавета и Гарри, а также супруг Максим Галкин.
Примечательно, что Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми переехали в Израиль уже больше года назад.
В октябре 2023 года юморист Галкин записал видеообращение к фанатам и поделился подробностями переезда.
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Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Тогда он заявил, что несмотря на обострение ситуации между Израилем и Палестиной, не собирается покидать страну.
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