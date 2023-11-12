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Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде

певец Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов поделился с поклонниками семейными фотографиями с отдыха в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

На кадрах артист с сыном, женой и мамой, Розой Рымбаевой.

"Подходящая семья", – подписал пост в Instagram Окапов.

Поклонники певца поддержали его на фоне прошедшего скандала с вручением ему ордена "Курмет".

– Хорошего отдыха! Рада видеть Вас с улыбкой!

– Ну и правильно! А от награды не надо отказываться! Ведь просто так никому еще не присуждали! Не надо вестись на негатив, все это суета! Даже великую Аллу буллят всю жизнь, а она не обращает внимания, поэтому жива и здорова! Желаю всего самого наилучшего.

– Отличного отдыха, Али, вам и вашей семье!


Ранее сообщалось, что Окапов после скандала с вручением ему ордена "Курмет", которым его наградили 25 октября 2023 года, уехал с семьей на пляжный отдых в Таиланд.

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