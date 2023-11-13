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"Где Жулдыз?": мама Кайрата Нуртаса показала видео с шикарной свадьбы сына

"Где Жулдыз?": мама Кайрата Нуртаса показала видео с шикарной свадьбы сына Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Накануне, 12 ноября 2023 года, в одном из алматинских ресторанов отгремела свадьба младшего брата популярного певца Кайрата Нуртаса – Зангара. Звездная семья активно делилась в социальных сетях фотографиями и видео с торжества, сообщает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова опубликовала сразу несколько видео на своей странице в Instagram. На одном из них она показала беташар (обряд знакомства невесты с родней мужа).

На свадьбе братишки выступил Кайрат Нуртас.

Также среди звездных гостей был замечен Торегали Тореали.

Под одним из постов мама Кайрата Нуртаса пожелала своим читателям, чтобы и в их домах были свадьбы. Также она пожелала счастья молодоженам, и чтобы все сказанные на торжестве добрые благословения и пожелания были услышаны ангелом.

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Больше всего фолловеров мучил один вопрос, почему на свадьбе не было Жулдыз Абдукаримовой – жены Кайрата Нуртаса. Но он остался без ответа:

  • "Где Жулдыз?"
  • "Жулдыз ходит в своем мире. Почему не пришла?"
  • "Не позвали родителей Жулдыз. Из-за этого и ее нет на свадьбе".
  • "Гульзира сделала Жулдыз. Не нужно было ее выпускать из дома".
  • "Ладно, Жулдыз не пришла сама. Почему не пришли дети? Они развелись?"
  • "Кайрат еще молодой. Если женится второй раз, родители только рады будут".
  • "Жулдыз и Кайрат не живут вместе, да? На свадьбе нет ее родителей и детей".

Если звездный брат посвятил целый пост свадьбе Зангара.

То Жулдыз лишь поздравила деверя в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что это второй брак Зангара Нуртаса. В марте 2022 года он женился на своей возлюбленной Жибек, с которой был знаком около девяти лет. Но осенью того же года стало известно, что пара развелась. Новую возлюбленную Зангара зовут Индира Мауленова, она – из Шымкента, и работает моделью.

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не особо любят делиться совместными фотографиями, из-за чего периодически ходят слухи, что супруги развелись.

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