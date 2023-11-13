"Где Жулдыз?": мама Кайрата Нуртаса показала видео с шикарной свадьбы сына
Гульзира Айдарбекова опубликовала сразу несколько видео на своей странице в Instagram. На одном из них она показала беташар (обряд знакомства невесты с родней мужа).
На свадьбе братишки выступил Кайрат Нуртас.
Также среди звездных гостей был замечен Торегали Тореали.
Под одним из постов мама Кайрата Нуртаса пожелала своим читателям, чтобы и в их домах были свадьбы. Также она пожелала счастья молодоженам, и чтобы все сказанные на торжестве добрые благословения и пожелания были услышаны ангелом.
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Больше всего фолловеров мучил один вопрос, почему на свадьбе не было Жулдыз Абдукаримовой – жены Кайрата Нуртаса. Но он остался без ответа:
- "Где Жулдыз?"
- "Жулдыз ходит в своем мире. Почему не пришла?"
- "Не позвали родителей Жулдыз. Из-за этого и ее нет на свадьбе".
- "Гульзира сделала Жулдыз. Не нужно было ее выпускать из дома".
- "Ладно, Жулдыз не пришла сама. Почему не пришли дети? Они развелись?"
- "Кайрат еще молодой. Если женится второй раз, родители только рады будут".
- "Жулдыз и Кайрат не живут вместе, да? На свадьбе нет ее родителей и детей".
Если звездный брат посвятил целый пост свадьбе Зангара.
То Жулдыз лишь поздравила деверя в Instagram-Stories.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Отметим, что это второй брак Зангара Нуртаса. В марте 2022 года он женился на своей возлюбленной Жибек, с которой был знаком около девяти лет. Но осенью того же года стало известно, что пара развелась. Новую возлюбленную Зангара зовут Индира Мауленова, она – из Шымкента, и работает моделью.
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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не особо любят делиться совместными фотографиями, из-за чего периодически ходят слухи, что супруги развелись.