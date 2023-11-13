"Где Жулдыз?": мама Кайрата Нуртаса показала видео с шикарной свадьбы сына

Накануне, 12 ноября 2023 года, в одном из алматинских ресторанов отгремела свадьба младшего брата популярного певца Кайрата Нуртаса – Зангара. Звездная семья активно делилась в социальных сетях фотографиями и видео с торжества, сообщает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова опубликовала сразу несколько видео на своей странице в Instagram. На одном из них она показала беташар (обряд знакомства невесты с родней мужа).

На свадьбе братишки выступил Кайрат Нуртас.

Также среди звездных гостей был замечен Торегали Тореали.

Под одним из постов мама Кайрата Нуртаса пожелала своим читателям, чтобы и в их домах были свадьбы. Также она пожелала счастья молодоженам, и чтобы все сказанные на торжестве добрые благословения и пожелания были услышаны ангелом.

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Больше всего фолловеров мучил один вопрос, почему на свадьбе не было Жулдыз Абдукаримовой – жены Кайрата Нуртаса. Но он остался без ответа:

"Где Жулдыз?"

"Жулдыз ходит в своем мире. Почему не пришла?"

"Не позвали родителей Жулдыз. Из-за этого и ее нет на свадьбе".

"Гульзира сделала Жулдыз. Не нужно было ее выпускать из дома".

"Ладно, Жулдыз не пришла сама. Почему не пришли дети? Они развелись?"

"Кайрат еще молодой. Если женится второй раз, родители только рады будут".

"Жулдыз и Кайрат не живут вместе, да? На свадьбе нет ее родителей и детей".

Если звездный брат посвятил целый пост свадьбе Зангара.

То Жулдыз лишь поздравила деверя в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что это второй брак Зангара Нуртаса. В марте 2022 года он женился на своей возлюбленной Жибек, с которой был знаком около девяти лет. Но осенью того же года стало известно, что пара развелась. Новую возлюбленную Зангара зовут Индира Мауленова, она – из Шымкента, и работает моделью.

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не особо любят делиться совместными фотографиями, из-за чего периодически ходят слухи, что супруги развелись.