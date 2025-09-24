#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В семье Кайрата Нуртаса родится еще один мальчик

Зангар и Индира, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 10:53 Фото: Instagram/indi_maulenova и zangaar
Пополнение ожидают в семье младшего брата казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангара. Накануне, 23 сентября, он и жена Индира показали кадры с гендер-пати, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном в Instagram видео Зангар и Индира завязали друг другу глаза, обмакнули руки в краску и положили их друг на друга. Интрига для подписчиков сохранялась до последнего – видео было черно-белое. И только когда пара открыла глаза, появились цвета и стало понятно, что в семье брата знаменитого казахстанца ожидают рождения мальчика. По реакции Зангара видно, что он был счастлив этой новости.

Подписчики поздравили молодую семью, отметив, что в Казахстане будет плюс один батыр.

Зангар и Индира поженились осенью 2023 года. О том, что они ждут ребенка, стало известно в конце августа.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
