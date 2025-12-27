Участник группы "Ирина Кайратовна" впервые стал отцом

Участник популярной казахстанской группы Алдияр Жапарханов рассказал о радостном событии в своей жизни, сообщает Zakon.kz.

23 декабря артист стал отцом маленькой Умай. Новостью музыкант поделился на своем аккаунте в Threads, где его сообщение за короткое время набрало множество откликов и быстро разошлось среди поклонников.

Фото: Threads/menebarisuraid1

Под публикацией артиста появились множество поздравлений. Поклонники и коллеги по музыкальной индустрии пожелали новоиспеченному отцу здоровья малышке, спокойных ночей, гармонии в семье и, конечно же, творческого вдохновения.

Также Али Окапов порадовал подписчиков трогательным и одновременно стильным видео с сыном.