Айжан Байзакова обратилась к мужчинам: Не забывайте про карму

Казахстанский блогер Айжан Байзакова после громкого убийства жены Куандыка Бишимбаева выступила с заявлением к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Она отметила на странице в Instagram 14 ноября 2023 года, что когда увидела будущего мужа в первый раз, начала настораживаться: мало улыбается, мало говорит, еще и борода, шуток даже не понимает, слишком мужик какой-то…

"Какой-то был во мне стереотип, что только такие мужчины могут обидеть. Но жизнь показала, обижают женщин только слабые. И как только начался конфетно-букетный период, сказала ему: "Я не потерплю ни малейшей грубости в свою сторону, хочу, чтобы ты был мне как дом, где мне спокойно, врагов хватает и так". Айжан Байзакова

В продолжении актриса уточнила, что в их паре бывают недопонимания.

"Я не хочу говорить, что у нас все идеально. Мы можем друг на друга позлиться, обижаться я люблю, разойтись по комнатам и все. Люди все-таки, а не роботы. Мне главное, чтобы мне было спокойно с ним, мы должны быть командой, защищать друг друга, а не обижать". Айжан Байзакова

Инста-дива добавляет, что каждый раз, читая новости, у нее болит душа за девочек, которые тоже любили, хотели счастья, никто ведь из них не знал, что их ждет.

"Зачем им писать "Зачем вышла замуж?". Никто намеренно замуж за абьюзеров не выходит! Все хотят счастья и любви. Я не хочу, чтобы из-за мужиков, которые убивают или бьют своих жен, девушки перестали верить в настоящих мужчин и ненавидели слово брак. Есть они счастливые браки и будут, если мы все накажем тех самых абьюзеров, не дадим им шансов ломать жизни дальше". Айжан Байзакова

В заключении она обращается к мужчинам.

"Не забывайте про карму, обидев свою жену, рано или поздно это вам вернется! Вы можете закрыть дело, вы можете думать, что это нормально! Но я клянусь вам, карма есть! И бьет она очень больно… по самую челюсть. И даже те, кто пытаются оправдать таких насильников… вы тоже будете в том же котле". Айжан Байзакова

31 октября 2023 года Байзакова опубликовала трогательное обращение к мужу Арыстану Нурбеку и поблагодарила его.