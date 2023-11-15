Внука Аллы Пугачёвой разыскивают судебные приставы

Судебные приставы разыскивают музыканта, внука певицы Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова и его жену из-за долгов, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Shot, уехавший в США Пресняков продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы – дистрибьютора уличных тренажеров "Нико спорт".

Компания устанавливает спортивные площадки по заявкам застройщиков Москвы и выполняет госконтракты. Генеральный директор компании – 26-летняя жена Преснякова Алёна, проживающая с ним в США.

Известно, что в 2022 году выручка "Нико спорт" составила 10,5 млн рублей. При этом Преснякова должна Федеральной налоговой службе около 80 тысяч рублей (более 405 тысяч тенге).

Кроме того, к судебным приставам обратилась Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) – оформленная на компанию машина набрала дорожных штрафов, однако их никто не оплачивает. Сумма задолженности составляет почти 60 тысяч рублей (более 304 тысяч тенге).

Пресняков с супругой переехали в США более года назад.

В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

11 ноября 2023 года Пугачёва через социальные сети обратилась к людям, которые, по ее мнению, тратят силы и средства на попытки ее уничтожить. Она назвала своих оппонентов "недоличностями" и объяснила, кого на самом деле назвала ранее холопами.