Внук Аллы Пугачевой поделился с поклонниками новостью о семейной трагедии
Фото: Instagram/npresnyakov
Слухи о разводе внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его жены Алены Красновой ходили уже несколько месяцев. Теперь пара их подтвердила, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях супругов появилось одинаковое свадебное фото и публикации, посвященные предстоящему событию.
"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир", – написал Никита Пресняков под снимком.
Он отметил, что причинами расставания стало то, что их взгляды на жизнь стали слишком разниться.
"Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", – подтвердила Алена Краснова.
