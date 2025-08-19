Внук Аллы Пугачевой поделился с поклонниками новостью о семейной трагедии

Фото: Instagram/npresnyakov

Слухи о разводе внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его жены Алены Красновой ходили уже несколько месяцев. Теперь пара их подтвердила, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях супругов появилось одинаковое свадебное фото и публикации, посвященные предстоящему событию. "Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир", – написал Никита Пресняков под снимком. Он отметил, что причинами расставания стало то, что их взгляды на жизнь стали слишком разниться. "Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", – подтвердила Алена Краснова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliona Presniakova (@alenaakrasnova) Ранее Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, растрогала Сеть семейной историей.

