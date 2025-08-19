#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой поделился с поклонниками новостью о семейной трагедии

музыканты, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 00:57 Фото: Instagram/npresnyakov
Слухи о разводе внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его жены Алены Красновой ходили уже несколько месяцев. Теперь пара их подтвердила, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях супругов появилось одинаковое свадебное фото и публикации, посвященные предстоящему событию.

"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир", – написал Никита Пресняков под снимком.

Он отметил, что причинами расставания стало то, что их взгляды на жизнь стали слишком разниться.

"Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", – подтвердила Алена Краснова.

Ранее Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, растрогала Сеть семейной историей.

Андрей Дюсупов
Читайте также
Стало известно, кто сыграет детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере
Культура и шоу-бизнес
00:12, 20 августа 2025
Стало известно, кто сыграет детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере
Жена Кайрата Нуртаса, ставшая мамой в пятый раз, обратилась к поклонникам
Культура и шоу-бизнес
15:23, 19 августа 2025
Жена Кайрата Нуртаса, ставшая мамой в пятый раз, обратилась к поклонникам
Конкурс "Евровидение" обновил логотип в честь 70-летия проекта
Культура и шоу-бизнес
08:35, 19 августа 2025
Конкурс "Евровидение" обновил логотип в честь 70-летия проекта
