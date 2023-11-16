За сколько на аукционе продают пиджак Жириновского с новогодним поздравлением
"Лот №179 - пиджак Владимира Вольфовича Жириновского. В комплекте с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы, подписанным лично В. В. Жириновским. Стартовая цена пиджака с плеча легенды - 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте Российского аукционного дома
Уточняется, что в кармане пиджака лежит бланк депутата Госдумы с новогодним поздравлением, подписанным политиком лично. Торги начнутся 23 ноября.
Также среди лотов пуанты балерины Майи Плисецкой и знаменитое фото Че Гевары. Аукцион "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы" пройдет 23 ноября.
Ранее в марте сообщалось, что красный пиджак Жириновского выставили на аукцион. Пиджак Жириновского выставлен по стартовой цене 250 тыс. рублей. Политик ходил в этом пиджаке на заседания Государственной Думы.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. 8 апреля в Москве простились с политиком.