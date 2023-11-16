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За сколько на аукционе продают пиджак Жириновского с новогодним поздравлением

За сколько на аукционе продают пиджак Жириновского с новогодним поздравлением Фото: Instagram/zhirinovskiy
Пиджак покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского выставили на аукцион за 200 тыс. руб, передает Zakon.kz

"Лот №179 - пиджак Владимира Вольфовича Жириновского. В комплекте с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы, подписанным лично В. В. Жириновским. Стартовая цена пиджака с плеча легенды - 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте Российского аукционного дома

Уточняется, что в кармане пиджака лежит бланк депутата Госдумы с новогодним поздравлением, подписанным политиком лично. Торги начнутся 23 ноября.

Также среди лотов пуанты балерины Майи Плисецкой и знаменитое фото Че Гевары. Аукцион "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы" пройдет 23 ноября.

Ранее в марте сообщалось, что красный пиджак Жириновского выставили на аукцион. Пиджак Жириновского выставлен по стартовой цене 250 тыс. рублей. Политик ходил в этом пиджаке на заседания Государственной Думы.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. 8 апреля в Москве простились с политиком

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