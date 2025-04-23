Советский загранпаспорт Жириновского выставили на аукцион

Заграничный паспорт советского образца, принадлежавший основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, будет продан на аукционе в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Лот размещен на сайте Северного аукционного дома, а торги назначены на 27 апреля. Стартовая цена составляет 100 тыс. рублей.

Согласно описанию, документ содержит визы, отметки российской пограничной службы, а также автограф самого Жириновского. Паспорт выдан 19 октября 1992 года сроком на пять лет. Местом рождения политика указан город Алма-Ата.

Обложка – коленкоровая с тиснением, внутри все страницы заполнены. Отмечается наличие следов использования, при этом общее состояние оценивается как хорошее.

Фото: bidspirit

В феврале 2022 года Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких. 6 апреля политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

А Папа Римский, за день до своей смерти, обсудил спорные вопросы с вице-президентом США. Это была последняя встреча Папы Римского Франциска с мировым высокопоставленным чиновником.