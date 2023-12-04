"Дралась, как сумасшедшая": Мадина Садвакасова поделилась неожиданным фактом из детства

Популярная казахстанская певица и заслуженный деятель страны Мадина Садвакасова поделилась с поклонниками неожиданным фактом из детства, сообщает Zakon.kz.

Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова недавно поделилась с фанатами несколькими короткими историями из своей жизни, о которых никто не знал.

Послу публикации историй, в своем Instagram певица рассказала неожиданный факт. Оказалось, что в детстве поп-дива не просто занималась в секции дзюдо, но и отчаянно дралась в школе.

"Я в школе занималась дзюдо, около двух лет. Да, это на меня не похоже. Но это было в моей жизни! Я дралась, как сумасшедшая", – написала Мадина Садвакасова в своем аккаунте.





Поклонники активно отреагировали на пост звезды казахстанской эстрады и поддержали Мадину Садвакасову множеством комментариев.

Накануне другая популярная певица Казахстана, Ерке Есмахан, сделала неожиданное заявление вскоре после выписки из роддома с новорожденным сыном.