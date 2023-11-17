Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Том Харди показал забавный кадр со съемок "Венома 3"

Том Харди показал забавный кадр со съемок "Венома 3" Фото: Instagram/tomhardy
Популярный английский актер Том Харди поделился кадрами со съемочной площадки. Снимок Харди опубликовал 17 ноября 2023 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Том Харди в костюме Эдди Брока празднует возвращение на съемки "Венома 3". Рядом с ним находится постановщица и соавтор сценария третьего фильма Keлли Mapceл.

Съемочный процесс "Венома 3" стартовал 26 июня 2023 года, но из-за голливудской забастовки актеров его приостановили. Съемки возобновились 16 ноября. Выход фильма в прокат в США запланирован на 8 ноября 2024 года.

"Веном 3" может стать финальной частью серии.

Материал по теме

Веном в городе: жителей Улытауской области позабавил грузовик с вытекающей смолой

Премьера фильма "Веном" состоялась 1 октября 2018 года. Фильм имел кассовый успех. Продолжение, "Веном 2", было выпущено 1 октября 2021 года.

Читайте также

Тест: хорошо ли вы знаете казахские традиции?
Тест: хорошо ли вы знаете казахские традиции?
Али Окапов обратился к сыну
Али Окапов обратился к сыну
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления