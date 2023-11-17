Том Харди показал забавный кадр со съемок "Венома 3"
Фото: Instagram/tomhardy
Популярный английский актер Том Харди поделился кадрами со съемочной площадки. Снимок Харди опубликовал 17 ноября 2023 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На кадрах Том Харди в костюме Эдди Брока празднует возвращение на съемки "Венома 3". Рядом с ним находится постановщица и соавтор сценария третьего фильма Keлли Mapceл.
Съемочный процесс "Венома 3" стартовал 26 июня 2023 года, но из-за голливудской забастовки актеров его приостановили. Съемки возобновились 16 ноября. Выход фильма в прокат в США запланирован на 8 ноября 2024 года.
"Веном 3" может стать финальной частью серии.
Премьера фильма "Веном" состоялась 1 октября 2018 года. Фильм имел кассовый успех. Продолжение, "Веном 2", было выпущено 1 октября 2021 года.
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