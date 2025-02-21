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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала кадры со съемочной площадки сериала "Папины дочки"

Лиза Арзамасова показала кадры со съемочной площадки сериала "Папины дочки", фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 18:05 Фото: Instagram/liza_arzamasova
29-летняя российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова вновь порадовала подписчиков в Instagram кадрами со съемочной площадки сериала "Папины дочки", сообщает Zakon.kz.

На опубликованных снимках супруга известного 51-летнего фигуриста и режиссера ледовых шоу Ильи Авербуха позирует на диване с коллегами по сериалу – актерами Филиппом Бледным, Алексеем Демидовым.

"Какие классные снимки со съемочной площадки: будто на мыльницу фотографировали в середине 90-х. Даже зрачки от вспышки красные. И редактировать не хочется. Атмосферненько. Специально так сфотографировать захочешь – не получится", – написала 20 февраля 2025 года под публикацией Арзамасова.

Поклонники и поклонницы вновь написали, что ждут выхода нового сезона "Папиных дочек". Также они согласились с Лизой, что фотографии получились атмосферными, и одарили своего кумира комплиментами:

  • "О, класс!"
  • "Какие классные парни с вами!"
  • "Доброе и милое фото на память!"
  • "Очень атмосферно. Вы классные".
  • "Класс! Все ждем 4 сезон. Лизочка красотка".
  • "Ура! С нетерпением будем ждать новые серии".
  • "Лиза, красотка, такая легкая, милая без тонны макияжа".
  • "Действительно, будто фото не с наших дней. Фото из прошлого".

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13 февраля 2025 года Лиза Арзамасова обрадовала поклонников долгожданной новостью. Она опубликовала фотографии со съемок "Папиных дочек", а фолловеры написали в комментариях, что с нетерпением ждут нового сезона популярного телесериала.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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