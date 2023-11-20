Аллу Пугачеву заметили в православном монастыре на Кипре

Российскую примадонну Аллу Пугачеву которая сейчас с семьей живет на Кипре заметили в местном монастыре, сообщает Zakon.kz

Зачем певица пришла в православную святыню "МК" рассказал экс-гитарист певицы и ее друг Александр Левшин.

Он отметил что это обычная для Аллы история. "Она в храмы всю жизнь ходит: ставит свечи, поминает своих родителей, родственников", - отметил музыкант. По его словам, она ходила в храм и на гастролях. "Когда приходили в церковь, всегда стояли все службы: молились, слушали. Она в душе - очень трепетная женщина по поводу духовной линии", - добавил музыкант.

По данным газеты, на Кипр Примадонна приехала после поездок в Россию и Латвию. По версии СМИ, артистка обосновалась в Лимассоле в пентхаусе стоимостью один миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева ненадолго вернулась в Россию 2 ноября 2023 года. Отмечается, что она приехала без мужа и детей. А потом уехала на Кипр. До этого Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали жить в Израиль весной 2022 года.