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Суд Италии посмертно оправдал Марадону по делу о неуплате налогов

Фото: instagram.com/maradona Фото: instagram.com/maradona
Кассационный суд Италии посмертно оправдал одного из величайших игроков в истории футбола – Диего Марадону по делу о неуплате налогов, сообщает Zakon.kz.

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Кассационный суд Италии посмертно оправдал бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Анджело Пизани.

По его словам, суд признал, что "нет свидетельств уклонения от уплаты налогов". Юрист напомнил, что с футболиста, который в конце 1980-х годов играл в "Наполи", в Италии пытались взыскать 40 миллионов евро. "Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам", — сказал он.

Диего Марадона известен выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

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