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Ани Лорак попала под волну хейта

Ани Лорак попала под волну хейта Фото: Instagram/anilorak
Хейтеры обрушились с критикой на украинскую эстрадную певицу Ани Лорак. Ее выступление с участницей конкурса вызвала негативные отзывы среди пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал российский композитор Игорь Крутой на странице в Instagram 20 ноября 2023 года.

"Уже три недели минуло после финала "Ты – супер!", но осталось прекрасное послевкусие от проекта и понимание того, что жизнь ребят разделится на "до" и "после" этого замечательного конкурса! Ну, а сейчас, мои дорогие и преданные подписчики, поделюсь с вами спонтанно возникшим творческим эпизодом, до сих пор согревающим мою и, надеюсь, ваши души… "Разве ты любил?" в исполнении Ани Лорак и Маши Филатовой".Игорь Крутой

После просмотра возмущенные подписчики стали оставлять ряд отрицательных комментариев:

  • Некрасиво поступила Лорак, не дала спеть. У девочки голос лучше она не кричит, а поет.
  • Лорак не дала спеть девушке, забила ее голосом своим.
  • Мне хотелось побольше услышать нежный и чистый голос этой милой девушки. Мне кажется, что песня получилась более бы красивой, если бы Ани Лорак потише пела. А так резонанс в ушах.
  • Песня изумительная, но Лорак не дала девочке спеть.
  • Если бы дали исполнить Маше Филатовой, было бы лучше: с чувствами. И песня взлетела бы. Голос у нее прекрасный и нет выпендрежа Лорак, который песню губит. Я бы послушала с удовольствием песню в исполнении Марии.
  • Лорак перебивает, могла бы приглушеннее петь. Самолюбуется.

В начале 2023 года Лорак рассекретила имя возлюбленного. Его зовут Исаак Виджраку.

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