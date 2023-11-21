Ани Лорак попала под волну хейта
Фото: Instagram/anilorak
Хейтеры обрушились с критикой на украинскую эстрадную певицу Ани Лорак. Ее выступление с участницей конкурса вызвала негативные отзывы среди пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовал российский композитор Игорь Крутой на странице в Instagram 20 ноября 2023 года.
"Уже три недели минуло после финала "Ты – супер!", но осталось прекрасное послевкусие от проекта и понимание того, что жизнь ребят разделится на "до" и "после" этого замечательного конкурса! Ну, а сейчас, мои дорогие и преданные подписчики, поделюсь с вами спонтанно возникшим творческим эпизодом, до сих пор согревающим мою и, надеюсь, ваши души… "Разве ты любил?" в исполнении Ани Лорак и Маши Филатовой".Игорь Крутой
После просмотра возмущенные подписчики стали оставлять ряд отрицательных комментариев:
- Некрасиво поступила Лорак, не дала спеть. У девочки голос лучше она не кричит, а поет.
- Лорак не дала спеть девушке, забила ее голосом своим.
- Мне хотелось побольше услышать нежный и чистый голос этой милой девушки. Мне кажется, что песня получилась более бы красивой, если бы Ани Лорак потише пела. А так резонанс в ушах.
- Песня изумительная, но Лорак не дала девочке спеть.
- Если бы дали исполнить Маше Филатовой, было бы лучше: с чувствами. И песня взлетела бы. Голос у нее прекрасный и нет выпендрежа Лорак, который песню губит. Я бы послушала с удовольствием песню в исполнении Марии.
- Лорак перебивает, могла бы приглушеннее петь. Самолюбуется.
В начале 2023 года Лорак рассекретила имя возлюбленного. Его зовут Исаак Виджраку.
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