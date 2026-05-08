"Ты меня любишь": Ани Лорак обратилась к Игорю Крутому и вызвала споры среди поклонников

Популярная российская и украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) накануне поблагодарила композитора Игоря Крутого за композицию "Ты меня любишь", сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 47-летняя артистка опубликовала видео, где исполняет легендарную песню.

"Есть песни вне времени… "Ты меня любишь" – именно такая. Спасибо, Игорь Крутой, за эту гениальную музыку, которая теперь звучит в шоу "Аура"!" – написала Ани Лорак 7 мая 2026 года.

Также она поблагодарила своих поклонников:

"И спасибо вам... Вы так много снимаете, делитесь своими видео под эту песню. Благодаря вашей любви она словно обретает новую жизнь".

Ответа от 71-летнего маэстро долго ждать не пришлось.

"Спасибо, Каролина, за исполнение с таким чувством…", – написал в комментариях Игорь Крутой.

При этом реакция подписчиков выдалась неоднозначной: одни расхвалили Лорак за красивое исполнение хита, но другие заявили, что лучше Серова никто его не исполнит:

"Легенды".

"Серов лучше исполняет".

"Все равно, Серов лучше поет".

"Шикарный вокал, шикарная женщина!"

"Спасибо, что добавили эту прекрасную песню в шоу".

"Каролина, в вашем исполнении она звучит очень красиво".

"Насколько чувственно! Сердце очень трепетно ощущает это исполнение".

"Как она классно поет. Удалась песня. До мурашек. Каролина – лучшая певица. Обожаю".

"Спасибо, Каролина, за то, что включили эту песню в шоу! В вашем исполнении она звучит просто потрясающе".

"Не перепеть никому Александра Серова! Это его хит и клип, где они вместе с Ириной Алферовой! До сих пор мурашки! Игорь Яковлевич, как всегда, браво!"

"Божественно! Исполнение и вокал идеальны! До мурашек... Внешность, фигура, просто все совершенно. Слушать вас – это истинное наслаждение. Обожаю".

"Гениальная музыка в руках бриллиантового голоса! Игорь Яковлевич создал шедевр, а вы, Каролина, дали ему самое красивое дыхание. Восхищаюсь вашим союзом!"

"Каролиночка, как же вам идет эта песня! Это просто шедевр в вашем исполнении! Мурашки при прослушивании! Очень хочется, чтобы эта песня осталась в вашей концертной программе и продолжала радовать зрителей!"

"Ты меня любишь" – это действительно песня вне времени. Она такая теплая, такая родная, с первых нот в самое сердце. Как же приятно, что теперь она звучит в шоу "Аура" – это придает ей еще больше магии. Спасибо, Игорь Крутой, за эту музыку, и вам, Каролина, за то, что дарите ей новую жизнь. Безумно жду встречи с этим шоу, очень хочется увидеть все своими глазами".

Отметим, что песню впервые исполнил Александр Серов в 1990 году. Она стала одним из главных хитов артиста.

Музыку к "Ты меня любишь" написал Игорь Крутой, а слова – Римма Казакова.

