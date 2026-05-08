#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Культура и шоу-бизнес

"Ты меня любишь": Ани Лорак обратилась к Игорю Крутому и вызвала споры среди поклонников

певица Ани Лорак, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:56 Фото: Facebook/Ани Лорак, ВКонтакте/Игорь Крутой
Популярная российская и украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) накануне поблагодарила композитора Игоря Крутого за композицию "Ты меня любишь", сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 47-летняя артистка опубликовала видео, где исполняет легендарную песню.

"Есть песни вне времени… "Ты меня любишь" – именно такая. Спасибо, Игорь Крутой, за эту гениальную музыку, которая теперь звучит в шоу "Аура"!" – написала Ани Лорак 7 мая 2026 года.

Также она поблагодарила своих поклонников:

"И спасибо вам... Вы так много снимаете, делитесь своими видео под эту песню. Благодаря вашей любви она словно обретает новую жизнь".

Ответа от 71-летнего маэстро долго ждать не пришлось.

"Спасибо, Каролина, за исполнение с таким чувством…", – написал в комментариях Игорь Крутой.

При этом реакция подписчиков выдалась неоднозначной: одни расхвалили Лорак за красивое исполнение хита, но другие заявили, что лучше Серова никто его не исполнит:

  • "Легенды".
  • "Серов лучше исполняет".
  • "Все равно, Серов лучше поет".
  • "Шикарный вокал, шикарная женщина!"
  • "Спасибо, что добавили эту прекрасную песню в шоу".
  • "Каролина, в вашем исполнении она звучит очень красиво".
  • "Насколько чувственно! Сердце очень трепетно ощущает это исполнение".
  • "Как она классно поет. Удалась песня. До мурашек. Каролина – лучшая певица. Обожаю".
  • "Спасибо, Каролина, за то, что включили эту песню в шоу! В вашем исполнении она звучит просто потрясающе".
  • "Не перепеть никому Александра Серова! Это его хит и клип, где они вместе с Ириной Алферовой! До сих пор мурашки! Игорь Яковлевич, как всегда, браво!"
  • "Божественно! Исполнение и вокал идеальны! До мурашек... Внешность, фигура, просто все совершенно. Слушать вас – это истинное наслаждение. Обожаю".
  • "Гениальная музыка в руках бриллиантового голоса! Игорь Яковлевич создал шедевр, а вы, Каролина, дали ему самое красивое дыхание. Восхищаюсь вашим союзом!"
  • "Каролиночка, как же вам идет эта песня! Это просто шедевр в вашем исполнении! Мурашки при прослушивании! Очень хочется, чтобы эта песня осталась в вашей концертной программе и продолжала радовать зрителей!"
  • "Ты меня любишь" – это действительно песня вне времени. Она такая теплая, такая родная, с первых нот в самое сердце. Как же приятно, что теперь она звучит в шоу "Аура" – это придает ей еще больше магии. Спасибо, Игорь Крутой, за эту музыку, и вам, Каролина, за то, что дарите ей новую жизнь. Безумно жду встречи с этим шоу, очень хочется увидеть все своими глазами".

Отметим, что песню впервые исполнил Александр Серов в 1990 году. Она стала одним из главных хитов артиста.

Музыку к "Ты меня любишь" написал Игорь Крутой, а слова – Римма Казакова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:56
Написанная Крутым грустная песня "Ты знаешь, мама" зазвучала по-новому в исполнении певца из Армении

Ранее мы писали, что Игорь Крутой и 100-летний Александр Зацепин растрогали поклонников. Почему, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Игорь Крутой, Ани Лорак, дружба, видео, песня, творчество
10:30, 04 июля 2025
Ани Лорак раскрыла подробности 29-летней дружбы с Игорем Крутым
певица Ани Лорак, тренер по йоге Исаак Виджраку, Мальдивы, тайная свадьба, видео
13:10, 14 марта 2025
Ани Лорак опубликовала видео своей тайной свадьбы
Игорь Крутой, Ани Лорак, песни
00:35, 06 октября 2025
Каролинка, спасибо тебе: Игорь Крутой обратился к Ани Лорак
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: