"Ты меня любишь": Ани Лорак обратилась к Игорю Крутому и вызвала споры среди поклонников
В своем Instagram 47-летняя артистка опубликовала видео, где исполняет легендарную песню.
"Есть песни вне времени… "Ты меня любишь" – именно такая. Спасибо, Игорь Крутой, за эту гениальную музыку, которая теперь звучит в шоу "Аура"!" – написала Ани Лорак 7 мая 2026 года.
Также она поблагодарила своих поклонников:
"И спасибо вам... Вы так много снимаете, делитесь своими видео под эту песню. Благодаря вашей любви она словно обретает новую жизнь".
Ответа от 71-летнего маэстро долго ждать не пришлось.
"Спасибо, Каролина, за исполнение с таким чувством…", – написал в комментариях Игорь Крутой.
При этом реакция подписчиков выдалась неоднозначной: одни расхвалили Лорак за красивое исполнение хита, но другие заявили, что лучше Серова никто его не исполнит:
- "Легенды".
- "Серов лучше исполняет".
- "Все равно, Серов лучше поет".
- "Шикарный вокал, шикарная женщина!"
- "Спасибо, что добавили эту прекрасную песню в шоу".
- "Каролина, в вашем исполнении она звучит очень красиво".
- "Насколько чувственно! Сердце очень трепетно ощущает это исполнение".
- "Как она классно поет. Удалась песня. До мурашек. Каролина – лучшая певица. Обожаю".
- "Спасибо, Каролина, за то, что включили эту песню в шоу! В вашем исполнении она звучит просто потрясающе".
- "Не перепеть никому Александра Серова! Это его хит и клип, где они вместе с Ириной Алферовой! До сих пор мурашки! Игорь Яковлевич, как всегда, браво!"
- "Божественно! Исполнение и вокал идеальны! До мурашек... Внешность, фигура, просто все совершенно. Слушать вас – это истинное наслаждение. Обожаю".
- "Гениальная музыка в руках бриллиантового голоса! Игорь Яковлевич создал шедевр, а вы, Каролина, дали ему самое красивое дыхание. Восхищаюсь вашим союзом!"
- "Каролиночка, как же вам идет эта песня! Это просто шедевр в вашем исполнении! Мурашки при прослушивании! Очень хочется, чтобы эта песня осталась в вашей концертной программе и продолжала радовать зрителей!"
- "Ты меня любишь" – это действительно песня вне времени. Она такая теплая, такая родная, с первых нот в самое сердце. Как же приятно, что теперь она звучит в шоу "Аура" – это придает ей еще больше магии. Спасибо, Игорь Крутой, за эту музыку, и вам, Каролина, за то, что дарите ей новую жизнь. Безумно жду встречи с этим шоу, очень хочется увидеть все своими глазами".
Отметим, что песню впервые исполнил Александр Серов в 1990 году. Она стала одним из главных хитов артиста.
Музыку к "Ты меня любишь" написал Игорь Крутой, а слова – Римма Казакова.
