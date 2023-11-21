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Бритни Спирс опубликовала редкое семейное фото

Бритни Спирс опубликовала редкое семейное фото Фото: Instagram/britneyspears
Американская поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками архивной фотографией с сыном. Ее она опубликовала 21 ноября 2023 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах исполнительница держит на руках маленького ребенка. В подписи к публикации Бритни описала вероятное обращение ребенка к ней.

"Мама, ты собираешься полицейскому остановить тебя и задать неудобные вопросы, записывая на камеру? Возможно ли так?" – говорится в описании.

Стоит отметить, что такая опция, как комментирование, под постами актрисы отключена.

Знаменитая танцовщица воспитывает двух сыновей.

В различных СМИ отмечено, что Шона Престона и Джейдена Джеймса оберегают от лишних взглядов. Они и сами не хотят внимания – подростки любят тусоваться и увлекаются музыкой.

В октябре 2023 года стало известно, что Спирс заставили сделать аборт. Об этом она рассказала в книге "Женщина во мне", раскрыв подробности отношений с певцом Джастином Тимберлейком.

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