Бритни Спирс опубликовала редкое семейное фото
На кадрах исполнительница держит на руках маленького ребенка. В подписи к публикации Бритни описала вероятное обращение ребенка к ней.
"Мама, ты собираешься полицейскому остановить тебя и задать неудобные вопросы, записывая на камеру? Возможно ли так?" – говорится в описании.
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Знаменитая танцовщица воспитывает двух сыновей.
В различных СМИ отмечено, что Шона Престона и Джейдена Джеймса оберегают от лишних взглядов. Они и сами не хотят внимания – подростки любят тусоваться и увлекаются музыкой.
В октябре 2023 года стало известно, что Спирс заставили сделать аборт. Об этом она рассказала в книге "Женщина во мне", раскрыв подробности отношений с певцом Джастином Тимберлейком.