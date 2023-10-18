Бритни Спирс заставили сделать аборт

Американская певица Бритни Спирс раскрыла подробности своих отношений с певцом Джастином Тимберлейком. Звезда 2000-х призналась, что их роман был "не тем, чем казался", и рассказала, что сделала аборт по требованию Тимберлейка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News 18 октября, Бритни Спирс рассказала о своих отношениях с Тимберлейком в книге "Женщина во мне", которую сейчас готовят к печати в США.





"Пару раз за время наших отношений были случаи, когда я узнавала, что Джастин мне изменял. Но я ничего не делала, в первую очередь потому, что была так одержима им, так влюблена, несмотря на то, что таблоиды просто тыкали меня носом в его измены. Один раз, когда мы встречались, я от него забеременела. Для меня это был сюрприз, а не трагедия. Я так любила Джастина. Но Джастин определенно был недоволен моей беременностью". Бритни Спирс

По словам Спирс, Тимберлейк убедил ее сделать аборт. Она уверяет, что сама бы никогда не приняла такое решение, но певец "был слишком уверен, что не хочет становиться отцом".

Представители Джастина Тимберлейка пока никак не прокомментировали заявления певицы. Возможно, они ждут выхода ее книги, который запланирован на 24 октября.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встречались с 1997 по 2002 год. После расставания Тимберлейк записал песню Cry Me a River – поп-балладу о мужчине с разбитым сердцем, которая стала мировым хитом.

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