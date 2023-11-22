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Ансамбль ВВС США в своем последнем турне исполнил казахскую песню "Балауса"

военные музыканты США Фото: Instagram/afcentband
Ансамбль ВВС США исполнил казахскую песню "Балауса" группы "МузАРТ", сообщает Zakon.kz.

Американские военнослужащие прибыли в Казахстан в рамках дипломатической миссии, чтобы укрепить дружеские отношения. Участники ансамбля отметили, что им нравится звучание казахского языка, поэтому они хотели бы его выучить.

Предполагается, что сам концерт, где военные музыканты выступили, состоялся в Астане.

Между тем, казахстанцы с восторгом отметили попытку иностранцев максимально приблизится к правильному произношению слов:

– Так мило исполнили прекрасную песню.

– Как красиво исполняет.

– Отлично выходит на казахском!

– Это как? Очень приятно.

Также многие пользователи попросили ссылку на полную версию песни.


Отметим, что на странице ансамбля написано, что их команда путешествовала по 7 странам, установила прочные отношения со странами-партнерами, и в общей сложности пела перед 13,1 млн человек.

"К сожалению, это знаменует собой конец эпохи, поскольку это последняя группа военно-воздушной национальной гвардии. Банды ANG будут списаны в следующем году, поэтому группы Active Duty продолжат поддерживать Центральное командование ВВС США. Группа ANG Bands выполняла уникальную миссию как в Штатах, так и за рубежом более 80 лет. Мы гордимся тем, что служили нашей стране", – написали музыканты.

Ранее сообщалось, что американец выучил казахский на песнях группы Ninety one.

Елена Беляева
Астана Казахстан США
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