Стало известно о тяжелом состоянии Бари Алибасова

Сын Бари Алибасова рассказал, что у артиста ухудшилось состояние здоровья, сообщает Zakon.kz.

По словам Алибасова-младшего, помимо проблем с памятью, у звезды продолжает сужаться пищевод. Из-за этого артисту приходится пропускать еду через блендер. Сын музыканта вспомнил, как на день рождения привез отцу японскую мраморную говядину за 15 тысяч рублей. Однако из-за проблем с пищеводом стейк пришлось перекручивать в фарш.



"Потому что в том формате стейка, в котором это мясо обычно готовят, еда не помещается в его пищевод. Начал есть – куски начали застревать в горле и полезли обратно. Вот это отвратительно. Профукал 15 штук, а можно было бы купить просто нормального фарша на рынке", – цитирует mk.ru Алибасова-младшего.

Также он отметил, что проблемы с пищеводом стали последствиями инцидента с жидкостью для прочистки труб.

4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком.

Алибасов-младший рассказал, что на месте ран и ожогов отца появляются небольшие наросты. По словам сына музыканта, они постепенно увеличиваются и делают пищевод меньше.

"Последний раз, когда папе делали гастроскопию, в горло не зашла взрослая трубка, пришлось брать тонкую, детскую", – заявил сын артиста.

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