Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

76-летний Бари Алибасов попал в реанимацию

76-летний Бари Алибасов попал в реанимацию Фото: wikimedia
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов госпитализирован в больницу, предположительно, у него инсульт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, точный диагноз Алибасова и подробности на данный момент неизвестны, ему предстоит пройти ряд процедур, в том числе, обследование, капельницы и анализы. По предварительной информации, у него инсульт.

"Алибасову стало плохо днем 25 февраля. Во время госпитализации шоумен не мог взаимодействовать с медиками, поскольку был оглушен", – говорится в сообщении СМИ.

Ранее, в ноябре 2023 года, сообщалось, что у Бари Алибасова врачи обнаружили опухоль. Он обратился с жалобами на боли в животе и частое мочеиспускание. 

В августе 2023 года сын Бари Алибасова рассказал, что у артиста ухудшилось состояние здоровья. По его словам, помимо проблем с памятью, у звезды продолжает сужаться пищевод.

4 июня 2019 года Алибасова госпитализировали с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком.

Читайте также

Анимационный фильм "Невский"
Анимационный сериал о супергероях выходит 25 февраля
Дюна 2
Сын Фрэнка Герберта поделился мнением о сиквеле "Дюны"
Откровения актрисы
Бывшая жена Уилла Смита рассказала о дискриминации в шоу-бизнесе
Диана Абдуллаева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
землетрясение в Алматы
Землетрясение вновь почувствовали алматинцы
землетрясение
Можно ли спрогнозировать землетрясение, рассказал эксперт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: