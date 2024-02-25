76-летний Бари Алибасов попал в реанимацию

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов госпитализирован в больницу, предположительно, у него инсульт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, точный диагноз Алибасова и подробности на данный момент неизвестны, ему предстоит пройти ряд процедур, в том числе, обследование, капельницы и анализы. По предварительной информации, у него инсульт.

"Алибасову стало плохо днем 25 февраля. Во время госпитализации шоумен не мог взаимодействовать с медиками, поскольку был оглушен", – говорится в сообщении СМИ.

Ранее, в ноябре 2023 года, сообщалось, что у Бари Алибасова врачи обнаружили опухоль. Он обратился с жалобами на боли в животе и частое мочеиспускание.

В августе 2023 года сын Бари Алибасова рассказал, что у артиста ухудшилось состояние здоровья. По его словам, помимо проблем с памятью, у звезды продолжает сужаться пищевод.

4 июня 2019 года Алибасова госпитализировали с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком.