Первые кадры материнства: Ерке Есмахан поделилась видео с новорожденным сыном

Первые кадры после рождения первенца опубликовала в своем профиле казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в stories, Ерке Есмахан показала колыбель, в которой укачивает новорожденного сына. Впервые мамой молодая исполнительница стала в минувший четверг. Радостным событием с поклонниками тогда поделился супруг певицы Raim.





Фото: скриншот с видео





В историях Есмахан также показала шикарный букет у кровати, предположительно, в роддоме. На одном из фото также запечатлен молодой папа у колыбели малыша.





Фото: скриншот с видео





Известно, что малыш появился на свет в 03:45 в ночь на 23 ноября. Вес первенца звездной четы при рожднении 3620 граммов, рост составил 52 сантиметра.



23 ноября казахстанский певец Raim опубликовал первое фото с новорожденным малышом, которое подписал "Добро пожаловать, сын!". Так исполнитель сообщил о долгожданном событии, рождении первенца у звездной пары.