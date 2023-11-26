Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Первые кадры материнства: Ерке Есмахан поделилась видео с новорожденным сыном

Первые кадры материнства: Ерке Есмахан поделилась видео с новорожденным сыном Фото: скриншот с видео
Первые кадры после рождения первенца опубликовала в своем профиле казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в stories, Ерке Есмахан показала колыбель, в которой укачивает новорожденного сына. Впервые мамой молодая исполнительница стала в минувший четверг. Радостным событием с поклонниками тогда поделился супруг певицы Raim.


Первые кадры материнства: Ерке Есмахан поделилась видео с новорожденным сыном

Фото: скриншот с видео


В историях Есмахан также показала шикарный букет у кровати, предположительно, в роддоме. На одном из фото также запечатлен молодой папа у колыбели малыша.


Первые кадры материнства: Ерке Есмахан поделилась видео с новорожденным сыном

Фото: скриншот с видео


Известно, что малыш появился на свет в 03:45 в ночь на 23 ноября. Вес первенца звездной четы при рожднении 3620 граммов, рост составил 52 сантиметра.

23 ноября казахстанский певец Raim опубликовал первое фото с новорожденным малышом, которое подписал "Добро пожаловать, сын!". Так исполнитель сообщил о долгожданном событии, рождении первенца у звездной пары.

Читайте также

артист
Стало известно, когда состоится прощание с Акжолом Меирбековым
артист
Арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" выразил соболезнования близким Акжола Меирбекова
певец
Умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
Айсулу Омарова
Есмахан Ерке
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Футбол Самая дорогая сборная без Евро
Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления