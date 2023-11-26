Первые кадры материнства: Ерке Есмахан поделилась видео с новорожденным сыном
На кадрах, опубликованных в stories, Ерке Есмахан показала колыбель, в которой укачивает новорожденного сына. Впервые мамой молодая исполнительница стала в минувший четверг. Радостным событием с поклонниками тогда поделился супруг певицы Raim.
Фото: скриншот с видео
В историях Есмахан также показала шикарный букет у кровати, предположительно, в роддоме. На одном из фото также запечатлен молодой папа у колыбели малыша.
Фото: скриншот с видео
Известно, что малыш появился на свет в 03:45 в ночь на 23 ноября. Вес первенца звездной четы при рожднении 3620 граммов, рост составил 52 сантиметра.
23 ноября казахстанский певец Raim опубликовал первое фото с новорожденным малышом, которое подписал "Добро пожаловать, сын!". Так исполнитель сообщил о долгожданном событии, рождении первенца у звездной пары.