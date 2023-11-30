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Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской

Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая на днях стала мамой, поделилась с поклонниками семейными кадрами у колыбели новорожденного сына в его детской комнате, сообщает Zakon.kz.

Серия фото показывает счастливых родителей и малыша у колыбели новорожденного. Молодая мама сообщила, что необычную комнату, одна стена которой состоит из плюшевых медвежат, обустроил для сына папа, певец Raim.

"Я очень благодарна всем, кто поздравил нас и пожелал много хорошего. Пусть в каждом доме будет только радость. Комната, сделанная отцом для сына", – написала исполнительница под постом с фото.


Есмахан также добавила, что наступает ее день рождения. Певица отметила, что готова принимать поздравления.

Известные казахстанские исполнители Ерке Есмахан и Raim стали родителями, об этом звездная пара сообщила поклонникам 23 ноября. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения первенца.

Накануне популярная казахстанская блогер Айжан Байзакова сообщила подписчикам, что второй раз стала мамой и принимает поздравления.

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