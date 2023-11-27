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Арман Давлетяров поблагодарил казахстанцев

Арман Давлетяров, благодарность Казахстану Фото: Telegram/arman_dav
Экс-генеральный директор национального музыкального телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров опубликовал видео с обращением к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован 27 ноября 2023 года на странице медиаменеджера в Instagram.

Свое обращение заслуженный деятель Казахстана озвучил после поездки по стране.

"Буквально на днях закончилась моя поездка по Казахстану. Больше всего меня впечатлило, что если раньше меня все знали и узнавали, как директора Муз-ТВ, то сейчас, куда бы я не приехал, мне все говорят про мою маму. Она настолько здесь, оказывается, узнаваема и любима. Благодаря моей маме мне прощали мой шала-казахский. Ко мне какое-то особое отношение. Выхожу на сцену и все аплодируют. Это настолько трогательно. Спасибо вам огромное, я это вижу и чувствую. И от всего сердца вас благодарю". Арман Давлетяров

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Также он отметил, что любовь взаимна.

"Спасибо большое всем вам за ваше отношение к моей маме и ко мне. Это любовь взаимна! Мама всю свою жизнь хранила наши традиции, культуру и казахский язык. Хранила и передала своим детям и внукам. Мы ей очень благодарны. Это и есть тот фундамент, на котором мы построили свою жизнь".Арман Давлетяров

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В июне 2023 года стало известно, что Давлетяров получил новую должность в НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан".Теперь он советник генерального директора ТРК.

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