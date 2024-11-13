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Арман Давлетяров нашел свое "лекарство от депрессии и плохого настроения"

Давлетяров призвал подписчиков заниматься спортом, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 23:38 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана и экс-генеральный директор российского национального музыкального телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров в социальных сетях обратился к подписчикам с мотивирующим призывом, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он призвал людей заниматься спортом. На видео Давлетяров показал, как старается поддерживать себя в форме. По его мнению, это не только бодрит, но и лечит от депрессии.

"Спорт – это не просто тренировка. Это дисциплина, которая держит нас в тонусе, закаляет тело и помогает достигать новых высот! Лыжи, коньки, плавание, большой теннис, фитнес – каждый из этих видов спорта напоминает мне, что успех и здоровье начинается не с понедельника и не с нового года, а с твоего подъема и первых шагов! Ну что, хватит лежать на диване и откладывать на завтра? Начни с малого двигаться сегодня! Поверь, ничто не бодрит и не заряжает энергией так, как активный спорт. Это хорошее лекарство от депрессии и плохого настроения. Кому из друзей нужен такой заряд? Отправляй это видео и мотивируй их вместе со мной! Какой вид спорта вам ближе и интересней?" – подписал пост Давлетяров.

Ранее сообщалось, что Давлетяров вызвал небывалый отклик среди пользователей Сети.

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