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Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой

Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой Фото: Instagram/orbakaite_k
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками семейным видео с мамой – Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Певица разместила ролик в соцсетях в День матери. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября.

14 апреля 2023 года Орбакайте сообщала, что выпустит композицию к дню рождения матери. Певица опубликовала анонс на странице в Instagram.

"Алла будет петь" – это особенная для меня песня о маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" – написала Орбакайте.

Кристина Орбакайте родилась в семье певицы Аллы Пугачёвой и артиста оригинального жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Родители развелись, когда ей было два года. Из-за плотного гастрольного графика родителей Орбакайте редко виделась с ними.

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