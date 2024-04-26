Орбакайте "привезла" Пугачёву в США

Фото: Instagram/orbakaite_k

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, опубликовала видео в платье с изображением своей известной матери Аллы Пугачёвой. Автором необычного платья является друг семьи – дизайнер Игорь Гуляев, сообщает Zakon.kz.

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