Орбакайте "привезла" Пугачёву в США
Фото: Instagram/orbakaite_k
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, опубликовала видео в платье с изображением своей известной матери Аллы Пугачёвой. Автором необычного платья является друг семьи – дизайнер Игорь Гуляев, сообщает Zakon.kz.
Певица 25 апреля 2024 года подписала публикацию в социальных сетях строчкой из новой песни Пугачёвой:
"Жизнь слишком хороша, чтобы грустить" .
На фоне самого видео также звучит эта композиция.
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Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Миллион алых роз" посвятила Гуляеву пост на странице в Instagram, поздравив его с 55-летием.
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