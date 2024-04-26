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Орбакайте "привезла" Пугачёву в США

Орбакайте &quot;привезла&quot; Пугачёву в США, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 09:44 Фото: Instagram/orbakaite_k
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, опубликовала видео в платье с изображением своей известной матери Аллы Пугачёвой. Автором необычного платья является друг семьи – дизайнер Игорь Гуляев, сообщает Zakon.kz.

Певица 25 апреля 2024 года подписала публикацию в социальных сетях строчкой из новой песни Пугачёвой:

"Жизнь слишком хороша, чтобы грустить" .

На фоне самого видео также звучит эта композиция.

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Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Миллион алых роз" посвятила Гуляеву пост на странице в Instagram, поздравив его с 55-летием.

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