Чего боится старший внук Аллы Пугачёвой

Известный певец Владимир Пресняков рассказал, чего больше всего боится его сын Никита и почему тяжело переживает давление общества, сообщает Zakon.kz.

Никита Пресняков переживает из-за постоянного сравнения со звездными родственниками. Ему было тяжело и пришлось проделать большую работу, чтобы не ассоциироваться с именем знаменитой бабушки со стороны матери.

"Бывали ситуация до неадекватности. Никиту даже по имени не называли, кивая в его сторону: "Вон, смотрите, внук Пугачевой", – сказал 7 дней.ru Владимир Пресняков.

Отец считает старшего ребенка талантливым. Конечно, семья дала ему возможность получить хорошее образование, но без работы со стороны Никиты ничего бы не получилось.

"У него бзик на то, чтобы ему никто не давал денег. Он все делает сам", – рассказал отец.

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков переехал из России в США. Там он живет со своей женой Алёна Красновой.

Ранее стало известно, что Никиту Преснякова разыскивают судебные приставы.