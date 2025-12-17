#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачёвой поразил подписчиков резкой сменой имиджа

Российский певец Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 05:59 Фото: Instagram/npresnyakov
Российский певец Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, внезапно обновил образ и показал результат подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Селфи с новой прической внук Аллы Пугачёвой опубликовал в Instagram.

"Время меняться", – подписал Никита пост.

Смена прически, судя по всему, стала частью более работы над собой после развода. Недавно Никита сообщил, что вернулся к регулярным тренировкам и намерен привести себя в форму.

Также Пресняков продолжает творческие эксперименты. Недавно он опубликовал в соцсетях кавер на хит "Отпетых мошенников" "Люби меня, люби".

Ранее сообщалось, что бывшая жена Дмитрия Диброва впервые вышла в свет с любовником.

Аксинья Титова
