Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Крик души" астанинского блогера рассмешил казахстанцев

"Крик души" астанинского блогера рассмешил казахстанцев Фото: Instagram/lodochnikov_official_page
Популярный астанинский блогер Алексей Лодочников перепел хит певицы Алины Шакиевой под названием "Ұйқым келмейді" ("Не хочу спать"), изменив текст песни. Новое звучание нашумевшей композиции рассмешило казахстанцев и напомнило им их каждое утро, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом, снятым прямо в постели, блогер поделился в Instagram.

"Утреннее вдохновение. Гимн "Не хочу идти на работу", – оставил Алексей Лодочников шуточную запись под публикацией, сделанной 27 ноября 2023 года.

В переводе с казахского языка песня звучит следующим образом:

"Не хочу сегодня с утра просыпаться на работу,

Из-за этого сегодня я снова опоздаю.

Работаю месяц, а хватает зарплаты на день.

Кто меня заберет на Мальдивские острова?

Не хочу просыпаться, не хочу идти на работу.

Не хочу просыпаться, меня не отпускает подушка.

Не хочу просыпаться, потому что не выспался.

Не хочу просыпаться, не хочу идти на работу".

Фолловеры с восторгом оценили творчество блогера и посмеялись вместе с ним в комментариях. Некоторые даже предрекли, что песня станет новым хитом:

  • "Все, хит".
  • "Крик души!"
  • "Рифма в песне крутая".
  • "Мы уже на работе пьем чай".
  • "Если хочешь на Мальдивы, вставай!"
  • "Выбора нет, проснулись и пришли на работу".
  • "Антимотивация. Если бы это увидел начальник..."
  • "Ты не похож на невыспавшегося парня. С утра поешь песни".

Отметим, что оригинал песни "Ұйқым келмейді" в исполнении Алины Шакиевой вышел в свет в июле 2022 года. Композиция за короткое время набрала миллионные просмотры и стала хитом, но не из-за вокальных данных тогда еще начинающей исполнительницы, а из-за незамысловатого текста. Также в Казнете бурно обсуждали акцент певицы.

Позднее авторы песни – поэт Рамазан Амантай и композитор Диана Исмаил – выступили с обращением, в котором попросили казахстанцев воспринимать песню, как шутку.

Материал по теме

Казахстанский блогер шуточно обыграл популярного персонажа из рекламы

В октябре 2023 года Алексей Лодочников шуточно обыграл одного из самых известных рекламных персонажей, готовых всегда прийти на помощь во время уборки, – Мистера Пропера. Как у него это получилось, можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

Чего боится старший внук Аллы Пугачёвой
Чего боится старший внук Аллы Пугачёвой
Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой
Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой
Главный герой сериала "Полицейский с Рублевки" устроил пышную свадьбу
Главный герой сериала "Полицейский с Рублевки" устроил пышную свадьбу
Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления