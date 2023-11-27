"Крик души" астанинского блогера рассмешил казахстанцев

Популярный астанинский блогер Алексей Лодочников перепел хит певицы Алины Шакиевой под названием "Ұйқым келмейді" ("Не хочу спать"), изменив текст песни. Новое звучание нашумевшей композиции рассмешило казахстанцев и напомнило им их каждое утро, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом, снятым прямо в постели, блогер поделился в Instagram.

"Утреннее вдохновение. Гимн "Не хочу идти на работу", – оставил Алексей Лодочников шуточную запись под публикацией, сделанной 27 ноября 2023 года.

В переводе с казахского языка песня звучит следующим образом:

"Не хочу сегодня с утра просыпаться на работу,

Из-за этого сегодня я снова опоздаю.

Работаю месяц, а хватает зарплаты на день.

Кто меня заберет на Мальдивские острова?

Не хочу просыпаться, не хочу идти на работу.

Не хочу просыпаться, меня не отпускает подушка.

Не хочу просыпаться, потому что не выспался.

Не хочу просыпаться, не хочу идти на работу".

Фолловеры с восторгом оценили творчество блогера и посмеялись вместе с ним в комментариях. Некоторые даже предрекли, что песня станет новым хитом:

"Все, хит".

"Крик души!"

"Рифма в песне крутая".

"Мы уже на работе пьем чай".

"Если хочешь на Мальдивы, вставай!"

"Выбора нет, проснулись и пришли на работу".

"Антимотивация. Если бы это увидел начальник..."

"Ты не похож на невыспавшегося парня. С утра поешь песни".

Отметим, что оригинал песни "Ұйқым келмейді" в исполнении Алины Шакиевой вышел в свет в июле 2022 года. Композиция за короткое время набрала миллионные просмотры и стала хитом, но не из-за вокальных данных тогда еще начинающей исполнительницы, а из-за незамысловатого текста. Также в Казнете бурно обсуждали акцент певицы.

Позднее авторы песни – поэт Рамазан Амантай и композитор Диана Исмаил – выступили с обращением, в котором попросили казахстанцев воспринимать песню, как шутку.

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