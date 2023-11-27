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Киркоров сорвал овации, перепев свой хит 25-летней давности

Киркоров сорвал овации, перепев свой хит 25-летней давности Фото: Instagram/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров перепел свою песню "Единственная моя" на одном из музыкальных шоу. Новое звучание хита 25-летней давности понравилось и зрителям, и фолловерам артиста, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом Киркоров поделился на своей странице в Instagram в международный День матери.

Артист рассказал, что в честь праздника немного переписал текст своего хита.

"Единственная моя". Новая версия песни, которой уже четверть века. И теперь с этого дня, с финала "Ну-ка, все вместе!" она звучит с новым текстом: "И родятся наши дети, И подарят нам цветы…" И пусть эта песня звучит для всех мам сегодня! С праздником! И как актуально звучит этот хит… Как и 25 лет назад... Спасибо автору Олегу Газманову и его музе Марине Газмановой", – написал Филипп Киркоров под публикацией, сделанной 26 ноября 2023 года.

Король российской эстрады сорвал овации зрителей шоу, а также своих подписчиков:

  • "Браво".
  • "Никто не может исполнить эту песню лучше вас".
  • "Красивый голос и красивая песня, что старая, что новая версия".
  • "Моя любимая песня в вашем репертуаре. Живое исполнение, как всегда, – прекрасно".
  • "Это фантастика! Ты потрясающе выглядишь! Какая полетность звука, какая сила голоса, какая красота!"
  • "Выглядит супер! Костюм шик! Голос тоже! Не ленивый, везде, всюду он! В 50 лет так бегать! Многие в 30 лежат на боку".

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