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Крис Хемсворт исполнил "опасный" трюк на мотоцикле

Звезда "Мстителей" на байке развеселил подписчиков Фото: Instagram/chrishemsworth
Крис Хемсворт, наиболее известный по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel, поделился с подписчиками новым видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик австралийский актер разместил на странице в Instagram 26 ноября 2023 года.

На кадрах профессионалы выполняют трюки на гоночной трассе. А затем Хемсворт на маленьком байке проезжает мимо камеры.

"Дождитесь финального трюка, он сведет вас с ума. Я поставил на кон все ради этого, и это окупилось. Огромное спасибо моей команде поддержки", – отметил Хемсворт в подписи к видео.

Комментаторы с достоинством оценили "авантюру" актера.

Ранее сообщалось, что 52-летний атер, известный по роли Соколиного Глаза в фильме "Мстители", Джереми Реннер вернулся к спорту после того, как попал под машину-снегоуборщик и сломал 30 костей.

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