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Культура и шоу-бизнес

Молот не помог: Крис Хемсворт стал жертвой крупного ограбления

Актер Крис Хемсворт, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 05:55 Фото: instagram/ChrisHemsworth
В Австралии неизвестные проникли на территорию дома голливудского актера Криса Хемсворта, известного по роли Тора в фильмах Marvel, сообщает Zakon.kz.

По данным 7NEWS, инцидент произошел 7 ноября 2026 года в районе Брокен-Зед, к югу от города Байрон-Бей. Как рассказали источники, близкие к актеру, его супруга Эльза Патаки проснулась около двух ночи из-за лая собак, однако не придала этому значения.

Утром она посмотрела записи с камер видеонаблюдения и заметила четырех неизвестных мужчин в балаклавах. Двое из них были вооружены ножами.

По предварительным данным, злоумышленники перелезли через ограждение, проникли в гараж и похитили три автомобиля: BYD, Ram и Raptor. Позже полиции удалось обнаружить два автомобиля, поиски третьей машины продолжаются.

В полиции сообщили, что расследование продолжается.

В американском городе Анкоридж (штат Аляска) задержали 32-летнего Джека Сабато – сына актеров Антонио Сабато-младшего и Вирджинии Мэдсен. Его подозревают в причастности к смертельному ДТП, после которого водитель скрылся с места происшествия.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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