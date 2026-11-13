Молот не помог: Крис Хемсворт стал жертвой крупного ограбления

В Австралии неизвестные проникли на территорию дома голливудского актера Криса Хемсворта, известного по роли Тора в фильмах Marvel, сообщает Zakon.kz.

По данным 7NEWS, инцидент произошел 7 ноября 2026 года в районе Брокен-Зед, к югу от города Байрон-Бей. Как рассказали источники, близкие к актеру, его супруга Эльза Патаки проснулась около двух ночи из-за лая собак, однако не придала этому значения.

Утром она посмотрела записи с камер видеонаблюдения и заметила четырех неизвестных мужчин в балаклавах. Двое из них были вооружены ножами.

По предварительным данным, злоумышленники перелезли через ограждение, проникли в гараж и похитили три автомобиля: BYD, Ram и Raptor. Позже полиции удалось обнаружить два автомобиля, поиски третьей машины продолжаются.

В полиции сообщили, что расследование продолжается.

В американском городе Анкоридж (штат Аляска) задержали 32-летнего Джека Сабато – сына актеров Антонио Сабато-младшего и Вирджинии Мэдсен. Его подозревают в причастности к смертельному ДТП, после которого водитель скрылся с места происшествия.