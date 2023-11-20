Сломанные лодки в степи ужаснули казахстанцев

Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками новым видео из Атырауской области. На кадрах перед подписчиками предстало село Жанбай, сообщает Zakon.kz.

Блогер уточнил, что это рыбацкое село, в котором основная часть населения существует благодаря ловле рыбы в Каспийском море.

"В конце 90-х поселок хотели перенести из-за угрозы затопления Каспийским морем, но в последние 20 лет море отошло от села настолько далеко, что даже берега не видно. По словам местных жителей, вода из года в год только отходит от села". Азамат Сарсенбаев

Сарсенбаев напомнил, что казахстанская часть Каспийского моря очень сильно уязвима от фактора обмеления.

"Очень страшно от вида сломанных катеров и лодок, бесхозно лежащих в степи..." Азамат Сарсенбаев

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Проблемой обмеления Каспийского моря всерьез обеспокоены экологи Казахстана. За последние десять лет уровень воды в Каспии снизился на 114 см.