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Дима Билан опубликовал видео из Казахстана

Дима Билан обратился к казахстанцам Фото: Instagram/bilanofficial
Заслуженный артист России Дима Билан рассказал подписчикам о гастролях в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Видео с концертов, прошедших в Алматы и Астане в начале ноября 2023 года, артист разместил на личной странице в Instagram.

В подписи к ролику Билан отметил, что в туре с командой он находился месяц.

"Вернулись домой и уходим в декабрьский плотный рабочий месяц! Гастроли прерываются на два месяца! Но впереди меня ожидают записи новых произведений, съемки в сериале, подготовка к сольным шоу в Москве и многое другое!"Дима Билан

Также певец обратился к казахстанцам.

"Видеозарисовка из Казахстана! Спасибо вам за дружбу, мои дорогие друзья! Я чувствую вашу любовь и честно скажу, она взаимна! Еще обязательно увидимся и согреем друг друга взаимным теплом!"Дима Билан

Комментаторы написали ответные слова благодарности:

  • Рахмет за прекрасный концерт, Дима. Приезжайте еще в Казахстан.
  • Любимый артист за которым в этот раз аж до Казахстана долетела.
  • Спасибо за потрясающие концерты у нас в Казахстане! Зарядили и согрели.
  • Спасибо, Дима, за два потрясающих концерта!
  • Это была магия, ради которой люди пересекают города, страны и даже океаны.

14 ноября 2023 года музыкант поделился с армией фанатов хорошей новостью: он купил новую квартиру.

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Стоимость квартиры составляет около 90 млн рублей (более 455 млн тенге). Рядом с домом находится известная музыкальная школа "Гнесинка". По планам Билана, в квартире будет обустроена музыкальная студия.

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