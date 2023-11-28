Дима Билан опубликовал видео из Казахстана
Фото: Instagram/bilanofficial
Заслуженный артист России Дима Билан рассказал подписчикам о гастролях в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Видео с концертов, прошедших в Алматы и Астане в начале ноября 2023 года, артист разместил на личной странице в Instagram.
В подписи к ролику Билан отметил, что в туре с командой он находился месяц.
"Вернулись домой и уходим в декабрьский плотный рабочий месяц! Гастроли прерываются на два месяца! Но впереди меня ожидают записи новых произведений, съемки в сериале, подготовка к сольным шоу в Москве и многое другое!"Дима Билан
Также певец обратился к казахстанцам.
"Видеозарисовка из Казахстана! Спасибо вам за дружбу, мои дорогие друзья! Я чувствую вашу любовь и честно скажу, она взаимна! Еще обязательно увидимся и согреем друг друга взаимным теплом!"Дима Билан
Комментаторы написали ответные слова благодарности:
- Рахмет за прекрасный концерт, Дима. Приезжайте еще в Казахстан.
- Любимый артист за которым в этот раз аж до Казахстана долетела.
- Спасибо за потрясающие концерты у нас в Казахстане! Зарядили и согрели.
- Спасибо, Дима, за два потрясающих концерта!
- Это была магия, ради которой люди пересекают города, страны и даже океаны.
14 ноября 2023 года музыкант поделился с армией фанатов хорошей новостью: он купил новую квартиру.
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