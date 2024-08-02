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42-летний Дима Билан заинтриговал поклонников

42-летний Дима Билан заинтриговал поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 15:52 Фото: Instagram/bilanofficial
Популярный певец и заслуженный артист России Дима Билан накануне, 1 августа 2024 года, заинтриговал своих поклонников публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

42-летний артист под серией снимков написал, что они сделаны на съемках клипа, но не его.

"В Питере, на съемке клипа, на легендарной крыше! И я не в качестве исполнителя! Проверим вашу интуицию, догадываетесь, чей клип?" – обратился к фолловерам Дима Билан.

Большинство поклонников предположили, что речь о певице Мари Краймбрери:

  • "Мари Краймбрери?"
  • "Юлия Зиверт или Мари Краймбрери".
  • "Интуиция спит. Пусть будет клип Бузовой".
  • "Это клип Мари Краймбрери "Нравится жить". Интуиция, Дим".
  • "Красавчик, не уверена, что смогу отгадать, да это и не важно. В любом случае, жду с нетерпением".
  • "Мари тоже сейчас в Питере, скорее всего, с ней. Шикарнейший дуэт, последняя песня, безусловно, хитяра. Хочется, чтобы это была Мари".

Отметим, что Дима и Мари совместно исполнили уже две компоцизии: "Ты не моя пара" и "It’s My Life".

4 июля 2024 года Билан и Краймбрери ошеломили поклонников откровенным танцем.

Динара Халдарова
Россия 2024 год Артисты Шоу-бизнес Эстрада Знаменитости
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