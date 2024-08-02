42-летний Дима Билан заинтриговал поклонников
Фото: Instagram/bilanofficial
Популярный певец и заслуженный артист России Дима Билан накануне, 1 августа 2024 года, заинтриговал своих поклонников публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
42-летний артист под серией снимков написал, что они сделаны на съемках клипа, но не его.
"В Питере, на съемке клипа, на легендарной крыше! И я не в качестве исполнителя! Проверим вашу интуицию, догадываетесь, чей клип?" – обратился к фолловерам Дима Билан.
Большинство поклонников предположили, что речь о певице Мари Краймбрери:
- "Мари Краймбрери?"
- "Юлия Зиверт или Мари Краймбрери".
- "Интуиция спит. Пусть будет клип Бузовой".
- "Это клип Мари Краймбрери "Нравится жить". Интуиция, Дим".
- "Красавчик, не уверена, что смогу отгадать, да это и не важно. В любом случае, жду с нетерпением".
- "Мари тоже сейчас в Питере, скорее всего, с ней. Шикарнейший дуэт, последняя песня, безусловно, хитяра. Хочется, чтобы это была Мари".
Отметим, что Дима и Мари совместно исполнили уже две компоцизии: "Ты не моя пара" и "It’s My Life".
4 июля 2024 года Билан и Краймбрери ошеломили поклонников откровенным танцем.
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