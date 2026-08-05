Скончался известный казахстанский кинорежиссер Ардак Амиркулов

На 71-м году жизни не стало известного казахстанского кинорежиссера Ардака Амиркулова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Министерства культуры и информации (МКИ) РК.

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает соболезнования родным и близким, коллегам, ученикам и всему сообществу любителей кино в связи с кончиной выдающегося кинорежиссера Ардака Амиркулова".

Ардак Джамансариевич посвятил свою жизнь развитию национального киноискусства и внес неоценимый вклад в развитие казахстанского кинематографа. Будучи талантливым режиссером, опытным педагогом и наставником, он способствовал становлению нескольких поколений кинематографистов.

Фильмы Ардака Амиркулова "Гибель Отрара", "Абай", "Прощай, Гульсары!" и другие вошли в золотой фонд национального киноискусства. Его работы отличались глубоким отражением истории страны, духовных ценностей народа и человеческих судеб, получив высокую оценку зрителей и профессионального сообщества.

Отметим, что последним фильмом Ардака Амиркулова является историческая драма "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер") о тяжелом периоде 30-х годов прошлого века, выпущенная в 2023 году.

Как рассказывал кинорежиссер, фильм адресован широкому кругу зрителей, так как трагедия, о которой рассказывает картина, коснулась практически каждой казахской семьи.

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