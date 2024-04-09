Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Арман Давлетяров поделился с подписчиками фото из Мекки

Арман Давлетяров поделился с подписчиками фото из Мекки, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 11:47 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров показал фото из Мекки. Экс-гендиректор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ" напомнил о духовном обновлении и единстве в молитвах, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении, опубликованном на странице Instagram, Давлетяров отметил, что Казахстан и Россия столкнулись с испытаниями из-за масштабных паводков.

"Объединение в молитвах и духовном стремлении позволяет нам поддерживать друг друга. Духовная сила и взаимоподдержка становятся особенно важными, когда сталкиваемся с вызовами и бедствиями. Пусть наше совместное духовное стремление и молитвы приносят облегчение и утешение тем, кто страдает от паводков, и пусть каждый из нас найдет в этом месяце силы и вдохновение для помощи и поддержки тех, кто особенно в этом нуждается".Арман Давлетяров

О том, что Давлетяров совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке стало известно еще в ноябре 2023 года.

Читайте также

Музыка
Билли Айлиш раскрыла название и дату выхода своего нового проекта
Фильм
Зендею захейтили за отказ съесть подаренный ей круассан
Китай
Джеки Чану исполнилось 70 лет
Анастасия Московчук
Россия Давлетяров Арман Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: