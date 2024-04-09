Арман Давлетяров поделился с подписчиками фото из Мекки
Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров показал фото из Мекки. Экс-гендиректор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ" напомнил о духовном обновлении и единстве в молитвах, сообщает Zakon.kz.
В своем обращении, опубликованном на странице Instagram, Давлетяров отметил, что Казахстан и Россия столкнулись с испытаниями из-за масштабных паводков.
"Объединение в молитвах и духовном стремлении позволяет нам поддерживать друг друга. Духовная сила и взаимоподдержка становятся особенно важными, когда сталкиваемся с вызовами и бедствиями. Пусть наше совместное духовное стремление и молитвы приносят облегчение и утешение тем, кто страдает от паводков, и пусть каждый из нас найдет в этом месяце силы и вдохновение для помощи и поддержки тех, кто особенно в этом нуждается".Арман Давлетяров
О том, что Давлетяров совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке стало известно еще в ноябре 2023 года.
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