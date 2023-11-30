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Даня Милохин оскорбил казахстанку, приславшую ему подарок

Даня Милохин оскорбил казахстанку, приславшую ему подарок Фото: Instagram/danya_milokhin
Популярный российский тиктокер Даня Милохин оскорбил казахстанку, которая прислала ему в подарок накидку ручной работы, сообщает Zakon.kz.

Карагандинский Instagram-паблик "Новости Караганды" опубликовал видео, в котором казахстанка жалуется, что отправила популярному российскому тиктокеру Дане Милохину подарок – накидку ручной работы в национальном стиле. Но вместо благодарности девушка нарвалась на оскорбление.

"А вы нормальные подарки присылаете?", – грубо заявил российский тиктокер.

Казахстанка рассказала, что ее небольшое предприятие производит одежду в национальном стиле. Процесс изготовления накидки занял полтора месяца. Нити, из которых плели накидку, прошли 15 этапов обработки перед тем, как их отправили ткачам, которые вручную изготовили ткань.


"Таким высказыванием Даня Милохин оскорбил около 90 сотрудников, которые работают на меня", – подчеркнула девушка.

Пользователи Instagram поддержали казахстанку и назвали поведение Милохина недостойным.

"Какой он все таки неблагодарный и невоспитанный… С другой стороны, вот зачем ей нужны всякие Милохины, когда есть хорошие добрые воспитанные знаменитости. Подарила бы нашему Димашу, я уверен, он бы от души ее поблагодарил", – пишут "Новости Караганды".

Ранее Даня Милохин приезжал в Казахстан и принимал участие в фестивале TikTok Fest в Алматы.

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