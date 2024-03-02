"Мне придется зацепиться": Даня Милохин рассказал о планах в Казахстане

Российский тиктокер Даня Милохин заявил, что поедет в Казахстан ради тренировок и операции, сообщает Zakon.kz.

В интервью sports24 видеоблогер раскрыл подробности своей поездки.

По его словам, это не переезд.

"Мы с командой едем туда на месяц в лагерь. Казахи – другие бойцы, они любят выпендриться тем, что они хороши в этом деле. Думаю, мне придется зацепиться, и не раз, с казахскими парнями. Нравится их дух, и от этих духовитых ребят мне хочется набрать больше уверенности". Даня Милохин

Он отметил, что планирует отправиться в тренировочный лагерь.

"Пройду там полный медосмотр. Врачи посмотрят, что не так с моим организмом. Насчет зрения – у меня минус 3,5, поэтому проконсультируемся со специалистом, узнаем насчет операции и сроках восстановления после нее. Дальше уже будем все делать". Даня Милохин

В 2022 году Милохин уже был в Казахстане. Тогда он отметил, что соскучился по друзьям и приехал, чтобы повидаться с ними. Он также похвалил местный климат.

В декабре 2021 года Милохин впервые принял участие в боксерском поединке. В рамках спортивно-развлекательного шоу PVP Arena он состязался с украинским видеоблогером Артуром Бабичем. Бой продлился 3 раунда по 1 минуте, Милохин победил единогласным решением судей.

В дальнейшем Даня Милохин планировал провести поединок по правилам бокса или ММА с видеоблогером Ромой Жёлудем, но бой не состоялся. Кроме того, он заявил о намерении потягаться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова.

16 февраля 2024 года Даня Милохин принял участие в боксерском поединке против индийского тиктокера Аджмала Хана. Трехраундовый бой закончился в первом раунде – россиянин одержал победу техническим нокаутом, нанеся сопернику 4 нокдауна за раунд.