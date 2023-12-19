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Ирина Хакамада показала редкий кадр с особенной дочерью

Ирина Хакамада показала редкий кадр с особенной дочерью Фото: Instagram/irina_hakamada
Российская журналистка Ирина Хакамада воспитывает особенную дочь Марию и иногда показывает ее в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Очередной снимок публицист разместила на странице в Instagram 19 декабря 2023 года.

"За год Маша подросла, стала самостоятельная, работает, учится в школе киноискусства, занимается пилатесом, сама везде ходит, следит за графиком, похудела, на ночь не ест, много друзей. Хороший год. Собирайте хорошее за год и несите в НГ. Остальное – забыть. Банально, но работает".Ирина Хакамада

Мария Сиротинская родилась в 1997 году с синдромом Дауна. О том, что дочь родится особенной, Хакамада узнала еще во время беременности. В 2004 году у Марии был обнаружен лейкоз, однако врачи смогли вылечить девочку, так как недуг был выявлен на ранней стадии.

В ноябре Хакамада опубликовала философский пост, высказавшись о счастье.

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