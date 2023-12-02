Иван Дорн выявил у себя казахские корни

Артист сообщил, что недавно сделал ДНК-тест, благодаря которому узнал, кто были его предки. По словам Ивана, у него обнаружились "балканские и казахстанские корни", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.





"Вуаля! Мои ДНК-тесты показали, что у меня балканские и казахстанские корни. Жду, когда мои родственники внезапно объявятся оттуда", - написал артист на своей странице.

В комментариях под публикациями казахстанцы пишут, что рады "новому родственнику" и отмечают, что в Казахстане очень любят певца и его творчество.

Иван Дорн ‒ популярный украинский исполнитель.

В начале ноября Иван Дорн сообщил, что не сможет приехать в Казахстан для участия в концерте из-за организационных сложностей. Артист извинилися перед казахстанцами и выразил надежду, что когда-нибудь сможет дать сольный концерт в нашей стране.