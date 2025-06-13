Спонтанный концерт устроил Иван Дорн на улице в центре Алматы

Украинский певец Иван Дорн приехал в Алматы и подарил горожанам спонтанный концерт на улице, сообщает Zakon.kz.

12 июня 2025 года артист провел собственный стрим в Instagram, который наблюдали прогуливающиеся по улице Панфилова люди и его подписчики. Пока Дорн ждал настройки аппаратуры, он успел вступить в диалог и познакомиться с несколькими горожанами.

"Вы Иван Дорн?" – спрашивали его прохожие. Артист реагировал с юмором и предупреждал окружающих, что он только с самолета, поэтому "воняет потом".

После завершения подготовительных мероприятий Дорн исполнил несколько хитов для окруживших его людей.

Такая музыкальная бесплатная акция привела и алматинцев, и его подписчиков в восторг. Кто-то отписался, что был там и видел вживую, кто-то выразил сожаление, что не оказался на Панфилова в этот момент.

Казахстанские артисты тоже удивляют жителей зарубежных стран. Например, Димаш Кудайберген устроил переполох на ночной улице в Лондоне.