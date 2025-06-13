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Культура и шоу-бизнес

Спонтанный концерт устроил Иван Дорн на улице в центре Алматы

украинский певец Иван Дорн, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 11:16 Фото: Instagram/dorn_ivan
Украинский певец Иван Дорн приехал в Алматы и подарил горожанам спонтанный концерт на улице, сообщает Zakon.kz.

12 июня 2025 года артист провел собственный стрим в Instagram, который наблюдали прогуливающиеся по улице Панфилова люди и его подписчики. Пока Дорн ждал настройки аппаратуры, он успел вступить в диалог и познакомиться с несколькими горожанами. 

"Вы Иван Дорн?" – спрашивали его прохожие. Артист реагировал с юмором и предупреждал окружающих, что он только с самолета, поэтому "воняет потом". 

После завершения подготовительных мероприятий Дорн исполнил несколько хитов для окруживших его людей. 

Такая музыкальная бесплатная акция привела и алматинцев, и его подписчиков в восторг. Кто-то отписался, что был там и видел вживую, кто-то выразил сожаление, что не оказался на Панфилова в этот момент. 

Казахстанские артисты тоже удивляют жителей зарубежных стран. Например, Димаш Кудайберген устроил переполох на ночной улице в Лондоне. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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